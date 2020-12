Covid-19: motorista de aplicativo adapta cabine para evitar contágio

Ricardo Costa, de 52 anos, motorista de app em Macapá, pensou na sua segurança e dos clientes.

Por RODRIGO ÍNDIO

Para se proteger e oferecer segurança aos passageiros, o motorista de aplicativo Ricardo Costa, de 52 anos, teve um ideia simples e oportuna. Inspirado em outros condutores Brasil a fora, o ex-vendedor de lanches construiu uma estrutura de acrílico em seu veículo, formando uma espécie de cabine de proteção.

Segundo ele, além de proteger o motorista e passageiros da covid-19, a medida também pode ajudar a evitar possíveis agressões em tentativas de assaltos e passar segurança para clientes mulheres que temem assédio na parte interna do carro.

Ricardo Costa é morador do Bairro Zerão, área sul de Macapá, tem 2 filhos e é casado. Trabalhava com a venda coxinhas em empresas. Montou um buffet que acabou tendo prejuízos por conta da pandemia. Com isso, decidiu se tornar motorista de aplicativo.

A cabine foi projetada em parceria com um amigo de Ricardo, que ajudou nos moldes. A estrutura não atrapalha a conversa entre motorista e passageiro no veículo, e nem na condução do carro – inclusive, foi feita uma fissura para pagamento em dinheiro.

O custo do projeto foi de cerca de R$ 1 mil, segundo o motorista. Ricardo afirma que o valor gasto é um investimento, pois a estrutura não afetou em nada os componentes e espaço do veículo.

Ele contou que já tem pessoas interessadas na sua cabine. Além disso, relatou que os passageiros aprovam a medida.

Há poucos meses atuando com aplicativo, o condutor nunca foi vítima de violência. Mas, alguns casos de assaltos contra a categoria, em Macapá, fizeram com que ele se prevenisse.

“Mesmo num negócio como aplicativo você tem que ter segurança e você tem que dar qualidade de serviço para seu cliente. Posso ajudar, quem quiser, a colocar no seu carro também. Afinal, todos estão em busca de seu sustento e o cliente de ir para seu destino com conforto e segurança”, disse Ricardo.

Quem tiver interesse em contratar os serviços do simpático trabalhador, pode entrar em contato pelo número (96) 98134-4026.