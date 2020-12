Covid-19: Projeto e ação no STF defendem que estados e municípios comprem vacinas

Proposituras foi apresentada no Congresso Nacional nesta quarta-feira (9) pelo senador do Amapá Randolfe Rodrigues (REDE).

Projeto de Lei apresentado pelo senador amapaense Randolfe Rodrigues (REDE), nesta quarta-feira (9), visa permitir que estados e municípios tenham autonomia para comprar vacinas contra a covid-19. O PL 5436/2020 também prorroga as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia.

Além do projeto, ele ingressará ainda nesta quarta-feira com representação no Supremo Tribunal Federal (STF) visando o mesmo objetivo.

Para o parlamentar, a proposta é fundamental para iniciar, o quanto antes, um programa de imunização contra o coronavírus em todo o Brasil.

“Mesmo que o governo não queira, nós vamos lutar com todas as nossas forças pela vacina, em defesa da vida dos brasileiros e para que possamos logo nos ver livres do sofrimento”, justificou o senador.

Na próxima sexta-feira (11), ele vai a São Paulo, junto com representantes da Comissão Mista da Covid-19 no Congresso, para se reunir com o governador João Dória e representantes da Fiocruz. O objetivo da agenda é articular para estados e municípios a distribuição da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantã de São Paulo.

O governo paulista confirmou, durante anúncio de seu plano de vacinação, que disponibilizará 4 milhões de doses do imunizante para estados interessados na aquisição.

Foto de capa: Reuters