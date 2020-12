Creches entregues na zona norte atenderão 700 crianças

Creches construídas pelo Governo do Amapá e repassadas à Prefeitura de Macapá vão atender mais 700 crianças. Investimento foi de R$ 5,67 milhões.

Duas creches novas e totalmente equipadas entraram em atividade nesta segunda-feira (28) na zona norte de Macapá. Os dois aparelhos sociais foram construídos pelo Governo do Estado e serão administrados daqui pra frente pela Prefeitura de Macapá.

As creches Tia Eliana Azevedo e Tio Markel, que ficam localizadas no Conjunto Macapaba e no Bairro Novo Horizonte, respectivamente, têm capacidade para atender a 700 crianças. Além dessas duas, a creche Tia Raimunda já havia sido inaugurada no dia 23 de dezembro, no Bairro Renascer.

Segundo o governo, as unidades de ensino infantil foram construídas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf) com investimentos próprios e de contrapartida, que somam R$ 5,67 milhões.

As creches atendem a um padrão de estrutura de alto nível com projeto de iluminação natural, climatização, segurança para evitar acidentes, ambientes planejados para atividades didáticas, de lazer e higiene pessoal, e entre outras.

O governador Waldez Góes (PDT) evidenciou, durante a inauguração, que os aparelhos sociais hoje em funcionamento no Macapaba, duas escolas estaduais, uma Unidade de Policiamento Comunitário recém inaugurada, e creche, foram todos garantidos com recursos próprios e de articulação com a bancada federal e a união, pois o Conjunto Habitacional foi entregue em 2014 sem nenhuma dessas estruturas.

Ele lembrou que no início de 2021, ainda serão entregues um quartel do Corpo de Bombeiros e um centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Todos esses aparelhos sociais somam um investimento de quase R$ 40 milhões só no Conjunto Macapaba.

O prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido) destacou a importância de manter uma aproximação entre prefeitura com o Executivo estadual para o avanço da Educação no Amapá.

“São 3 unidades construídas pelo Governo do Estado e repassada para Macapá no qual a prefeitura fará a gestão desses equipamentos públicos cumprindo o papel educar a sociedade”, disse.

Fotos: Maksuel Martins/GEA