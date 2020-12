Davi e Lucas garantem recursos para contratação de concursados da Saúde

Novos servidores atuarão nas UBSs e Policlínica que está sendo construída em Macapá

Compartilhamentos

Os R$ 8 milhões que serão usados no pagamento dos salários dos concursados para atuar na Policlínica de Macapá estão garantidos pelo Ministério da Saúde, após pedido dos senadores Davi Alcolumbre (DEM) e Lucas Barreto (PSD). O anúncio da contratação dos novos servidores foi feito nesta quarta-feira (16) pelo prefeito Clécio Luís, que está deixando o mandato.

O edital com a lista dos convocados foi publicado no fim da manhã, e eles atuarão no começo do ano nas novas UBSs, além da Policlínica de Macapá, que está em fase final de construção na zona norte.

O prefeito explicou que precisou de autorização dos órgãos de controle para fazer o chamamento, em função do período eleitoral.

Os novos servidores representarão um acréscimo mensal de R$ 639.957,25 na folha de pagamento do município.

“Me sinto especialmente feliz em ver que, por meio do nosso trabalho e empenho conjunto, habilitados pelo último concurso, enfermeiros, médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, administradores hospitalares, técnicos, entre outros, de níveis superiores e médio também, já terão uma nova e boa perspectiva para 2021 com novos empregos”, disse Davi.

Foi a terceira chamada de servidores do concurso realizado em 2018 para contratação de 568 profissionais.