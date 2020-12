Davi faz sustentação oral e Aneel decide reduzir tarifa de luz no Amapá

Foi a primeira sustentação oral de um presidente do Senado numa reunião da diretoria da Aneel

Após uma manifestação oral, a primeira de um presidente do Senado em uma reunião da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o órgão decidiu reduzir a tarifa no Amapá, na tarde desta terça-feira (1º). A redução será de 5,89% para consumidores residenciais e valerá por um ano.

“Nos ajudem a superar esse momento difícil e reduzir o preço da energia elétrica dos amapaenses. (…) Fica aqui o meu pedido em todo do povo do Amapá”, disse Davi.

Em sua manifestação, o presidente do Senado lembrou aos diretores que 80% da população foi atingida pelo apagão provocado pelo incêndio na subestação da Isolux, resultando em 22 dias de crise.

Após o pronunciamento, a Aneel decidiu acatar o pedido.

“(…) Medida fundamental aos amapaenses que viveram dias difíceis e que estão, gradativamente, recuperando a normalidade das suas vidas. É mais um gesto de reconhecimento do governo federal à situação trágica que o estado passou nas últimas semanas”, avaliou Davi.

“A decisão é no sentido de acharmos uma solução para atenuar o sofrimento e as dificuldades que a economia local do Estado do Amapá passa neste momento, disse o relator do processo, o diretor Sandoval Feitosa.

A manifestação na reunião da Aneel faz parte do conjunto de medidas comandadas pelo presidente do Senado após o apagão. No último dia 25, o presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que isenta a população dos municípios afetados de pagar a conta de novembro. Outra articulação resultou na antecipação para dezembro do pagamento aos beneficiários de prestação continuada do INSS.