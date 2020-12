Descoberto esconderijo com drogas e livro-caixa do tráfico

O carregamento foi encontrado na tarde desta terça-feira (29) em uma quitinete localizada na Rua Brigadeiro Hélio Costa, no Bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 32 anos foi preso pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecente da Polícia Civil do Amapá, com 23 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e Skank (a supermaconha). O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.

O carregamento foi encontrado na tarde desta terça-feira (29) em uma quitinete localizada na Rua Brigadeiro Hélio Costa, no Bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá. De acordo com a polícia, o imóvel foi alugado só para acondicionar a droga, lá não mora ninguém.

Um dos pacotes da droga estava dentro de uma geladeira. Outros tabletes, a maior parte, estava armazenado em duas malas de roupas, encontradas em um quarto. O suspeito preso em flagrante no apartamento já tem antecedente criminal por tráfico de drogas.

Além do entorpecente, também foi encontrado o caderno da contabilidade do tráfico, com anotações de pessoas e locais onde seriam entregues, recibos de depósitos bancários no valor de R$ 40 mil, provavelmente para a organização para qual o traficante preso trabalha, e uma motocicleta roubada.

Segundo o delegado Vladson Nascimento, parte da droga ia para o interior do estado, conforme as anotações do livro-caixa apreendido. Ele falou do traficante preso.

“Ele não é o dono da droga. A função dele é o que a gente conhece na hierarquia do tráfico como ‘bomba’, que é responsável por guardar o carregamento e fazer as entregas, a distribuição nas bocas de fumo. Já tem uma passagem por tráfico de drogas”, informou o delegado.

Segundo as investigações, a carga apreendida chegou na cidade há 4 dias. Pelas anotações, o carregamento total era de 30 kg, mas 7 kg já haviam sido distribuídos.