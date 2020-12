Desembargador suspende mais de 80 processos contra Edinho

Adão Carvalho quer que pleno do Tribunal fixe entendimento sobre se um promotor pode mover ações contra réus com foro

Por SELES NAFES

Depois de várias condenações e de um período de quase três anos na cadeia, o ex-deputado estadual Edinho Duarte obteve uma vitória expressiva na justiça. Ontem (14), o desembargador Adão Carvalho, do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), acatou a tese da defesa e mandou “trancar” todos os processos contra Edinho que sejam derivados da Operação Eclésia. No total, o parlamentar responde a mais de 80 processos.

No meio jurídico, trancar significar suspender o trâmite de um processo. O magistrado concordou com a defesa de que é preciso pacificar o entendimento do Tribunal de Justiça do Amapá sobre o princípio do promotor natural.

Ao longo dos processos contra Edinho e outros investigados na Eclésia, colegiados diferentes da Câmara Única do Tjap e juízes de primeira instância emitiram decisões distintas acerca da competência para mover as ações. Em alguns casos, a denúncia oferecida por um promotor contra autoridades com foro foi aceita. Em outros, o mesmo aspecto foi considerado uma irregularidade processual chegando até a anular provas.

As diferentes interpretações geraram um IAC, um “incidente de assunção de competência”, o que para a defesa precisa ser julgado para fixar um entendimento definitivo.

“Esse incidente é previsto no regimento interno e no próprio Código de Processo Civil, e quando ele ocorre devolve para o tribunal pleno a competência para dirimir essas divergências de entendimento”, explica o advogado de Edinho, George Tork.

O desembargador determinou que a assunção de competência seja incluída na pauta de julgamento do pleno do Tjap, e que todas as varas sejam notificadas sobre o trancamento das ações, que de tabela beneficiam todos os réus, a maioria ex-deputados e ex-gestores da Assembleia Legislativa do Amapá.