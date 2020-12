Detentos fogem aproveitando os fogos de Natal

Buraco aberto na cela durante a queima de fogos: detentos são do regime semiaberto e a maioria cumpria penas por roubo

Por LEONARDO MELO

Seis detentos conseguiram fugir da Penitenciária do Amapá, no início da madrugada desta sexta-feira (25), durante os fogos de Natal.

Os detentos cumpriam penas, a maioria por assalto, na Ala A do prédio anexo do Iapen, onde ficam mais de 100 detenos.

Policiais penais consultados pelo Portal SelesNafes.Com informaram que, durante a queima de fogos, eles aproveitaram para abrir um buraco na parede da cela e pularam um frágil alambrado. Em seguida, o grupo se esgueirou pelo mato alto e conseguiu fugir. A falta de iluminação na área externa também contribuiu.

Alerrandro Quaresma Melo, Jaimenson Ataíde dos Santos, Lucas Neves de Sena, Josivan Alves dos Santos e Jeanderson Fernandes Leal ainda não foram encontrados.

No dia 1º de maio deste ano, 12 detentos tinham fugido do mesmo jeito e pelo mesmo local, que é um ponto cego para as sentinelas nas guaritas.