Dr Furlan vota com aliados, família e diz estar “credenciado para a vitória”

"Hoje estamos credenciados a vencer a eleição", disse ele ao votar

Por RODRIGO ÍNDIO

Estreante em candidaturas a cargos majoritários, o deputado estadual Dr. Furlan (Cidadania) votou por volta das 10h na seção 484, na Escola Sesc, no Bairro Beirol, na zona sul de Macapá. O candidato chegou acompanhado da esposa, filhos, do ex-prefeito João Henrique e dos ex-candidatos Patrícia (Podemos) e Cirilo (PRTB).

Ele foi recebido por apoiadores e correligionários. Antes de ir a cabine de votação, cumprimentou eleitores e conversou com jornalistas.

Furlan destacou que a candidatura começou com muitas conversas com trabalhadores, principalmente com empreendedores, ambulantes e feirantes.

“Enfrentamos a candidatura das máquinas e o povo já escolheu, Deus abençoou e expectativa é de vitória no dia de hoje”, disse o candidato.

Furlan avaliou que fez um 1° turno difícil ao concorrer com várias candidaturas qualificadas, mas destacou que está gratificado já que a grande maioria aderiu a sua campanha neste 2° turno.

“Uma campanha muito dura. No 2° turno tivemos essa capacidade de articulação. Juntamos candidatos dos mais diversos campos políticos e hoje estamos credenciados para vencer a eleição”, afirmou.

Por fim, Antônio Furlan afirmou que sua prioridade é saúde e geração de emprego e renda num eventual mandato. O candidato confidenciou ser supersticioso e que acompanhará a apuração em seu quarto. Ao final, irá para a sede de seu partido.