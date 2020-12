Em debate na Record, candidatos esquecem propostas

Debate foi dominado pelas trocas de acusações numa estratégia mútua de desqualificação

Por SELES NAFES

Em debate acalorado na TV Equinócio, na noite desta quinta-feira (17), os candidatos à prefeitura de Macapá, Josiel Alcolumbre (DEM) e Dr Furlan (Cidadania), protagonizaram uma guerra baseada na tentativa mútua de qualificação. As propostas de governo tiveram pouco espaço.

Josiel e Furlan se concentraram em trocar acusações sobre estarem ligados a grupos investigados por corrupção.

Josiel lembrou que Furlan tem o apoio do ex-prefeito João Henrique e do ex-senador Gilvam Borges, enquanto Furlan repetiu exaustivamente que Josiel tem o apoio de Waldez Góes, e criticou a presença do prefeito Clécio no prédio da emissora.

As trocas de insultos abriam e fechavam os blocos e geraram direitos de resposta. A maioria dos pedidos foi feita por Furlan, e poucos foram deferidos pela assessoria jurídica da emissora.

Josiel ironizou os três mandatos de Dr Furlan como ex-líder do governo Waldez na Assembleia, e o acusou de estar sendo investigado num suposto esquema de rachadinhas em seu gabinete na Alap.

Furlan negou, e disse ter entregue certidões de “nada consta” à justiça eleitoral. Ele também fez questão de desqualificar políticas municipais atuais, e disse que a candidatura de Josiel é sustentada apenas pelo fato de ele ser irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM).

Considerações finais

Apenas nas considerações finais os candidatos destinaram tempo para, de forma resumida, defender propostas. Furlan deu ênfase a investimentos na saúde, como a construção de um pronto-socorro municipal, enquanto Josiel disse que a rede de saúde continuará sendo cuidada por Silvana Vedovelli, que comandou a Semsa e agora é candidata a vice.

O debate foi mediado pelo jornalista Luís Eduardo, da TV Equinócio. Para assistir o debate na íntegra clique aqui.

Nesta sexta-feira (17), será a vez do debate na Rede Amazônica.