Em porta de banco, empresário de 71 anos luta com assaltante e é ferido

Bandidos conseguiram fugir numa motocicleta amarela levando R$ 30 mil

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um empresário de 71 anos foi assaltado quando chegava na agência do Banco Itaú, no Centro Comercial de Macapá, para fazer um depósito, na tarde desta segunda-feira (28). O idoso entrou em luta corporal com um dos assaltantes e foi ferido com um tiro.

O roubo ocorreu por volta das 15h na porta do banco, que funciona na Avenida Presidente Vargas, ao lado da Praça Veiga Cabral. Segundo a Polícia Militar, ao que tudo indica, a vítima já estava sendo aguarda por um dos assaltantes. Um comparsa esperava numa motocicleta amarela.

Ao exigir o dinheiro, cerca de R$ 30 mil, o assaltante foi surpreendido com a recusa do idoso que decidiu reagir. Na luta, o criminoso disparou três vezes.

Um dos tiros acertou a porta de vidro que se estilhaçou. Um segundo disparo atingiu a vítima que foi ferida em um dos braços.

Pessoas que caminhavam pela calçada entraram em pânico e a PM chegou rapidamente. No entanto, os bandidos já haviam fugido com o dinheiro.

“Fugiram numa moto amarela, como se fosse de carona em uma mototáxi”, comentou o tenente Elison Ferreira, do 6º BPM.

A PM acredita que os bandidos tinham informações privilegiadas, e alerta para que empresários não tentem fazer depósitos e saques de grandes volumes, pessoalmente, sobretudo nesta época do ano.

“Que procure a ajuda de alguém ou deixe para fazer em outro período. Tem muita gente no centro. Estamos fazendo o policiamento, mas não podemos estar em todo o lugar ao mesmo tempo”, comentou o oficial.

O empresário, que é do ramo de farmácias, foi socorrido por uma equipe do Samu e levado a um hospital privado.