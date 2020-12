Em rodada do TRE, candidatos não poderão fazer críticas

Presidente do TRE, desembargador Rommeu Araújo: live será transmitida às 16h. Não haverá réplicas e tréplicas. Foto: Rodrigo Índio/SN

Por SELES NAFES

Pela primeira vez na história recente das eleições no Amapá, um presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) irá mediar um evento onde candidatos defenderão propostas. Será neste domingo (13), com transmissão pelo canal do tribunal no Youtube.

Não haverá debate, ou seja, não haverá direito a réplicas e tréplicas, regras comuns em eventos do tipo. Também não será permitido que um candidato se refira ao outro para evitar críticas e pedidos de direito de resposta.

“Cada um terá 4 minutos para dizer suas propostas sobre os temas. Nada de debates. Propostas, somente propostas. Saúde, educação, acessibilidade, infância e juventude, segurança municipal, infraestrutura e meio ambiente”, explicou o presidente do tribunal, o desembargador Rommel Araújo.

Os candidatos à prefeitura de Macapá, Josiel (DEM) e Furlan (Cidadania) já confirmaram participação.

“A live será uma excelente oportunidade para que eleitores conheçam as propostas para cidade de Macapá. Acho que será bem legal. Temas que interessam a todos”, avalia o magistrado.

A entrevista com os candidatos começará a ser transmitida às 16h. O 2º turno da eleição será no próximo dia 20.