Em saia justa, partido de Cirilo declara apoio a Josiel

Decisão foi da executiva nacional do partido. Cirilo segue apoiando Furlan.

Por SELES NAFES

O PRTB declarou apoio, nesta quinta-feira (10), ao candidato Josiel (DEM) no 2º turno da corrida pela prefeitura de Macapá. A decisão criou um constrangimento interno, já que o ex-candidato da legenda, Cirilo Fernandes, declarou apoio à candidatura de Dr Furlan (Cidadania).

Cirilo terminou o 1º turno em 4º lugar com 11,68% dos votos válidos, e, na semana passada, anunciou apoio ao candidato do Cidadania junto com Patrícia Ferraz (Podemos). Hoje, contudo, lideranças do partido dele gravaram vídeos para as redes sociais informando que votarão em Josiel.

A direção do PRBT informou que Cirilo tomou uma decisão isolada da orientação nacional do partido.

“Toda a executiva do PRTB está abraçando a campanha do Josiel. A orientação é que define os rumos que serão tomados, e quando o filiado será candidato ele precisa aceitar as condições do partido, mas ele (Cirilo) resolveu tomar uma decisão particular”, comentou o presidente estadual do PRTB, Jurandir Souza.

“A gente sente muito, mas respeita”, acrescentou.

Essa foi a primeira adesão a Josiel após o primeiro turno. O candidato do DEM já possuía o maior arco de alianças desta eleição, com 12 partidos.