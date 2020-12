Em Tartarugalzinho, rivais se encontram e vice conduzirá transição

Bruno com o atual prefeito Rildo: Javã (Republicanos), que é vice do prefeito eleito, chefiará sua equipe de transição. Foto: Divulgação

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Depois de uma campanha tensa e acirrada, o prefeito eleito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (DEM), se encontrou com o atual prefeito, Rildo Oliveira (MDB). Depois da reunião, Bruno disse que foi recebido com cordialidade e anunciou que seu vice, Javã, conduzirá sua equipe de transição.

O encontro ocorreu ontem (1º) no gabinete de Rildo, que se comprometeu em publicar o decreto que nomeará as equipes de transição de ambos os lados.

“(…) Para que as equipes trabalhem de forma equilibrada e transparente, sem prejuízo dos trabalhos em andamento”, justificou o novo prefeito.

O ex-deputado estadual Bruno Mineiro foi eleito no dia 15 de novembro com 45,91% contra 40,88% de Rildo, que estava no terceiro mandato como prefeito. Bruno é filho do empresário Altamir Resende, o Mineiro, morto em agosto pela covid-19 aos 78 anos.

Rildo ainda responde processo por crime eleitoral. Ele é acusado pelo Ministério Público do Estado, que pede a cassação do registro de candidatura, de ter aumentado a quantidade de servidores temporários com fins eleitoreiros. Outros dois candidatos concorriam:

Na reunião com o novo prefeito, Rildo disse que se empenhará em inaugurar obras em andamento até o fim do mês.

Tartarugalzinho fica a 232 km de Macapá pela BR-156, e tem 9,7 mil eleitores.