Embriagado, motorista perde controle e atinge casas

Kelvin Machado já responde por crime de homicídio

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante, na noite desta sexta-feira (25), depois de se envolver em um grave acidente de trânsito, na zona sul de Macapá.

Eram cerca de 20h30min no cruzamento da Rua Professor Tostes com Avenida Caramuru, no Bairro do Buritizal. De acordo com informações apuradas pelo sargento José Calandrini, do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), Kelvin Christian Bezerra Machado, de 24 anos, dirigia um Golf quando perdeu o controle e bateu numa placa de propaganda.

Na sequência, ele destruiu parcialmente uma casa e o muro de outra. Por sorte, nenhum morador ficou ferido.

Kelvin Machado foi submetido ao teste do etilômetro que apontou que ele dirigia sob influência de álcool. O resultado do reteste foi de 0,69 mg/l, o que caracteriza crime afiançável. Nesse tipo de caso, quando não é efetuado o pagamento da fiança arbitrada pelo delegado, a decisão de permanecer preso ou de responder em liberdade ficará a critério do juiz de plantão.

Por estar bastante alterado, Kelvin foi conduzido algemado para o Ciosp do Pacoval, onde a polícia descobriu que, em 2017, ele já havia sido preso com dois pés de maconha e algumas porções de droga. Ele também responde a um processo por homicídio.

Umas das casas atingidas, construída em madeira, agora corre risco de desabamento. A família lançou um apelo por ajuda nas redes socais. Quem puder ajudar por ligar para (96)99147-0572.