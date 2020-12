Empresa investigada pelo apagão tem parte do pagamento suspenso

Decisão foi da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Foto: SELES NAFES

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou a suspensão de parte do pagamento de novembro da LMTE, a empresa criada pela Isolux para administrar a subestação da BR-210, onde ocorreu o incêndio que resultou no histórico apagão do Amapá, no último dia 3 de novembro.

O pagamento é de R$ 385,1 mil. Na mesma decisão, a Aneel determinou que, a partir de 1º de junho do ano que vem, outras transmissoras sejam punidas da mesma forma em caso de indisponibilidade do serviço.

Enquanto isso, a CEA tenta formatar uma estratégia de comunicação que permitirá à população entender como funcionará a isenção da conta de luz de novembro, que na verdade, vai compreender um período de leitura entre outubro e novembro, e não o mês cheio de novembro.

Nesta quarta-feira (3), o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, desembarca no Amapá para uma inspeção na subestação da Isolux.