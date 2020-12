Especialista em roubos morre ao resistir à prisão

Confronto com o Bope ocorreu no Conjunto Macapaba 2, na entrada do bloco onde o acusado morava, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar trocou tiros com um homem considerado especialista em roubos. O suspeito, identificado como Jhonison Araújo Maciel, de 22 anos, respondia a 4 processos criminais, a maioria por assaltos.

O confronto ocorreu na noite de quinta-feira (10), no Conjunto Macapaba 2, na entrada do bloco onde o acusado morava, na zona norte de Macapá. Duas motocicletas roubadas foram apreendidas no local.

De acordo com o capitão Jonas Santos, uma das Companhias do Bope – de Rondas Ostensivas Tática Motorizada (Rotam) – patrulhava o conjunto quando avistou uma motocicleta que havia sido levada em assalto no dia anterior. Um grupo de homens estava ao redor do veículo.

“Havia uma informação repassada pelo Ciodes [Centro Integrado de Operações de Defesa Social] de que havia uma aglomeração suspeita de indivíduos em torno dessa motocicleta e uma recomendação para que as equipes se aproximassem com cautela, pois algum deles poderia estar armado”, explicou o capitão.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o grupo se dispersou. Mas, um deles, sacou uma arma e atirou contra os militares. Ele tentou correr para dentro do bloco de apartamentos, mas antes de entrar foi atingido e caiu. Quando o socorro médico do Samu chegou, ele já não respirava.

Os militares revistaram o apartamento onde ele residia e encontraram uma camisa de mototaxista clandestino – roupa geralmente usada por assaltantes para se misturar em meio aos trabalhadores informais e não levantar suspeitas, segundo a polícia.

Conforme o capitão Jonas, a camisa seria a mesma que Jhonison usava dias atrás, quando teria sido filmado em um assalto a estabelecimento comercial.

Durante as buscas, enquanto a perícia era feita no local do confronto, os policiais descobriram outra motocicleta levada em assalto pelo bando ao qual Jhonison fazia parte, segundo a polícia. O veículo estava em outro apartamento e foi apreendido. Ele havia sido roubado horas antes.

“Importante tirar essas motos das mãos dos criminosos porque auxiliam na prática não só de roubos, mas de outros crimes, como homicídios, como transporte de drogas, que fazem os bandidos se capitalizarem ainda mais”, avaliou o oficial do Bope.

A arma usada pelo criminoso morto, um revólver de calibre 38, foi entregue à Polícia Civil. Nele havia 2 munições intactas e três deflagradas contra os policiais.