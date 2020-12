“Essa é a beleza da democracia. O eleitor escolheu outro projeto”, diz Josiel

Ex-candidato gravou um vídeo na noite de domingo, mas que só foi divulgado na manhã desta segunda-feira (21)

Por SELES NAFES

O ex-candidato à prefeitura de Macapá, Josiel Alcolumbre (DEM), fez divulgar nesta segunda-feira um vídeo gravado na noite de domingo (20), logo após a proclamação do resultado que deu a vitória a Dr Furlan (Cidadania). Acompanhado do prefeito Clécio Luís (sem partido) e da ex-candidata a vice, Silvana Vedovelli, Josiel agradeceu visivelmente emocionado os mais de 80,4 mil votos que obteve, e lembrou que a escolha nas urnas é a beleza da democracia.

O vídeo começou com o prefeito Clécio agradecendo a militância, os votos e se colocando à disposição de Dr Furlan para iniciar a transição já a partir desta segunda-feira (21). Silvana também agradeceu por todos os votos e parabenizou Dr Furlan.

Josiel agradeceu pelos sorrisos e pelos votos no 1º e 2º turnos.

“A beleza da democracia é essa. Apresentamos um projeto e você (eleitor) escolheu outro. Meu coração está puro. Não tenho mágoa de ninguém. Só tenho gratidão. Enfrentamos uma campanha nunca antes enfrentada por nenhum outro político, com tantas vidas sendo perdidas com a pandemia, apagão, alagamento e as fake news. Com Deus cuidando de tudo, Macapá vai sair mais unida e forte”.