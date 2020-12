Estado isenta amapaenses da conta de água de novembro

Lei foi sancionada pelo governador do Amapá Waldez Góes. Medida é uma compensação pelo apagão de novembro.

Amapaenses dos 13 municípios afetados pelo apagão estão isentos da conta de água referente a novembro, mês do blecaute. Os valores serão quitados pelo Governo do Amapá. A medida é uma compensação pelos prejuízos causados no período da crise energética.

A Lei 2525/2020 e o decreto 4239/2020 que permitem ao Estado repassar à Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) o valor das contas de 46.549 consumidores – sendo 44.367 residenciais, 2.069 comerciais e 113 industriais – foram sancionados na segunda-feira (14) pelo governador Waldez Góes.

O valor para quitar as contas é de R$ 3,35 milhões, que serão repassados à Caesa. Como a medida compensa apenas consumidores dos 13 municípios que foram afetados pelo apagão, Oiapoque, Laranjal e Vitória do Jari não estão contemplados no benefício.

A Caesa informou que, para quem já efetuou o pagamento da conta de novembro, o valor será descontado na fatura seguinte.