Estudantes do Amapá conquistam pela 3ª vez Torneio Internacional de Robôs

Eles superaram 141 equipes de outros países. São alunos da Escola Estadual Esther da Silva Virgolino, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Utilizando lixo eletrônico e material alternativo, estudantes que integram o projeto de robótica da Escola Estadual Esther da Silva Virgolino, na zona norte de Macapá, conquistaram o tricampeonato no Torneio Internacional de Robôs.

Em 2020, a competição seria em Buenos Aires, na Argentina, entretanto, devido à pandemia da covid-19 e suas restrições, o evento presencial foi cancelado e adaptado para uma versão online. A prova final aconteceu no último sábado (28) e o resultado foi divulgado na noite de domingo (29).

Cinco países, dentre eles, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos e Uruguai, participaram dessa edição, onde 141 equipes se inscreveram para a disputa nas categorias sumô, cabo de guerra e cabo de guerra 2×2.

No caso dos robôs de sumô, eles são autônomos, tem a própria programação, e quando são ligados, entram em combate para tirar o adversário em menor tempo possível da arena.

O mesmo acontece com os robôs cabo de guerra. A diferença nessa competição é que são utilizadas duas arenas e quando eles são ligados, o primeiro que puxar o opositor para fora da arena é o vencedor.

As equipes Danger e Nebulosa, que contam com 14 integrantes do projeto “Robótica Alternativa”, foram representadas pelos estudantes e egressos Bianca Freitas, Caio Lemos, Ítalo Pimentel e o professor Elender Keuly.

Os amapaenses conquistaram o 1° e 2° lugar no Cabo de Guerra-Nível 4; 1° e 2° lugar no Cabo de Guerra 2×2 – Nível Único; 3º e 4º lugar para Sumô 3 kg; e 3º, 4º, 5º, 6º lugar para Sumô-Nível 4.

Ítalo Pimentel, de 19 anos, é egresso da Escola Esther Virgolino, mas ele é tão apaixonado pela robótica, que decidiu ser instrutor do projeto da instituição que passou a integrar em 2018. Hoje, acadêmico de engenharia civil na Universidade Federal do Amapá (Unifap), ele auxilia novos alunos e conta da experiência do torneio deste ano.

“É um conhecimento que está em crescimento exponencial, que é o ramo da robótica. A gente sai da escola, mas a escola Esther não sai da gente. A experiência deste ano é gratificante, pois mesmo em meio às dificuldades conseguimos nos manter no topo. Espero continuar contribuindo com esse projeto e ajudar a formar novos vencedores”, destacou.

O coordenador e mentor dos jovens, Elender Souza, explicou que este ano as competições foram padronizadas com arenas e regras predefinidas e as equipes gravavam dois vídeos ao vivo do robô executando a missão para enviá-los à organização. Após rigorosa avaliação, os robôs eram classificados em um ranking internacional.

“Para gente é uma grande satisfação mostrar que a robótica no âmbito educacional tem alcançado grandes resultados para o estado, devido ao empenho de alunos, professores e toda a instituição. É um projeto que se formatou em 2018 e, de lá pra cá, a gente vem cumprindo a meta de ganhar prêmios. As palavras que me definem são orgulho e gratidão”, enfatizou.

As equipes do Amapá vão se preparar para a Final Nacional do Torneio Juvenil de Robótica – TJR 2020, que está marcado para o dia 12 de dezembro de 2020, e será pela internet em tempo real. A vitória no campeonato internacional garantiu credencial para que eles possam participar de mais uma edição do evento, em julho do ano que vem, na Argentina.

Foto de capa: Arquivo Pessoal