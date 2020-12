Estudantes ganham frota de 22 ônibus

Recurso extra de R$ 5,8 milhões foi viabilizado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e vai beneficiar 11 cidades do Amapá, incluindo Macapá.

Com articulação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), 11 cidades do Amapá, incluindo a capital, Macapá, ganharam uma frota de 22 veículos para o transporte escolar.

A entrega dos novos ônibus ocorreu nesta quinta-feira (31), em Macapá. Desde 2019, Davi articulava, em Brasília, a liberação do recurso extra para a área da Educação, no valor de R$ 5,8 milhões, usado para a compra dos veículos.

Cinco ônibus foram destinados para o executivo municipal da capital; Laranjal do Jari e Amapá receberam outras três unidades; enquanto que Santana, Porto Grande e Ferreira Gomes foram agraciados com dois veículos. Calçoene, Itaúbal, Mazagão, Pedra Branca do Amapari e Vitória do Jari receberam um ônibus.

Cada ônibus, ao valor de R$ 263,6 mil, possui 44 assentos para crianças e são equipados com poltronas móveis para embarque e desembarque de aluno com deficiência ou mobilidade reduzida.

“Finalizamos o ano com esta entrega histórica, que significa muito para a inclusão de nossas crianças e ampliar o acesso delas à educação. Esses ônibus vão permitir a frequência de mais alunos aos colégios, garantindo o transporte, com segurança e qualidade, até às escolas”, destacou Davi.

A destinação do recurso faz parte de um programa liberado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao MEC.