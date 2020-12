Ex-detento é executado em bar

Rubinelson Pereira Gomes levou um tiro na cabeça. Crime ocorreu no município de Pedra Branca, a 128 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem com passagens por roubo e furto foi executado na noite de sexta-feira (18), por volta de 21h50, em um bar, no município de Pedra Branca do Amaparí, a 128 km de Macapá.

Segundo a Polícia Militar (PM), Rubinelson Pereira Gomes, o Buginga, de 31 anos, bebia no Sport Bar, na Rua Nemésio Calandrine, quando foi atingido por um tiro na parte de trás da cabeça. Ele estava em uma cadeira bebendo cerveja. Morreu sentado.

De acordo com o capitão César Maurício, comandante do Batalhão de Pedra Branca, testemunhas disseram que o atirador, ainda não identificado, aproximou-se caminhando lentamente, com o que parecia ser uma arma de fogo de fabricação caseira. Após o disparo, correu.

Peritos da Polícia Técnico Científica (Politec), que analisaram a cena do crime, encontraram uma porção de droga no bolso da vítima.

Buginga teve várias passagens pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) e era dependente químico, segundo a polícia. A suspeita é que a motivação para a morte dele seria uma dívida de drogas.