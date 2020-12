“Faremos um governo para todos”, diz Bruno Mineiro ao ser diplomado

Ele vai comandar o município a 230 km de Macapá pelos próximo 4 anos, a partir de janeiro de 2021.

Eleito no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, Bruno Mineiro (DEM) foi diplomado pelo Tribunal Regional do Amapá (TRE-AP) na quinta-feira (17). Ele venceu na votação de 15 de novembro, com 3.567 votos (45,91%), o atual adversário Rildo Oliveira, que teve 3.176 votos (40,88%).

Mineiro prometeu o foco da sua gestão em saúde, saneamento básico e pavimentação.

“Gratidão às 3.567 pessoas que acreditaram em mim e no Javã Castanho, vice-prefeito, em nossas propostas, confiando-nos a chance de realizar um trabalho digno, com oportunidades que gerem emprego, renda e desenvolvimento. Faremos um governo para todos, transformando Tartarugalzinho na cidade ideal que seus cidadãos merecem”, asseverou Mineiro ao ser diplomado.