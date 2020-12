Ferreira Gomes Energia realiza ações para minimizar o impacto da falta de energia

Empresa doou 1500 galões de 20 litros de água potável para distribuir às famílias carentes do município, a 140 km de Macapá.

A Ferreira Gomes Energia – FGE, atenta e solidária ao atual contexto enfrentado pelo estado do Amapá, devido ao apagão energético ocorrido no mês de novembro, realizou algumas ações para minimizar os impactos da falta de energia, principalmente para a população de Ferreira Gomes.

Segundo o diretor Administrativo da Ferreira Gomes Energia, Eduardo Pires, as ações tiveram principalmente o foco de apoiar o atendimento e o abrigo de insumos importantes da Unidade Mista de Saúde, para que não se perdessem com a falta de energia.

“Acondicionamos nas geladeiras da Usina as vacinas e os freezers com alimentos da rede municipal de saúde. Além disso, disponibilizamos espaço interno dentro casa de força da Usina para que a equipe da Secretaria de Saúde atendesse a população”.

Outro foco identificado pela Empresa foi apoio no fornecimento de água.

“Com a falta de energia, um problema grave enfrentado no município, é a disponibilidade de água. Por isso, em acordo com Prefeitura Municipal, disponibilizamos o sistema de hidrantes da FGE para apoiar no sistema de distribuição de água do município, e com relação ao abastecimento de água potável, doamos 1500 galões de 20 litros de água à Secretaria de Assistência Social para distribuir às famílias carentes de Ferreira Gomes”, destacou Eduardo.

Vale ressaltar, que todas essas iniciativas fazem parte do compromisso social da FGE com o município de Ferreira Gomes e estão nas diretrizes definidas pelo Plano de Investimento Social da Empresa, construído junto com a comunidade, e que tem como premissa apoio a ações e projetos que promovam a geração de renda, saúde e desenvolvimento das comunidades, por meio da valorização da cultura, do turismo local e da responsabilidade social e ambiental.