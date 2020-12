Foragido é surpreendido pela PM em beco da zona leste

Acusado foi preso pelo 6º Batalhão, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem que estava foragido da Justiça do Amapá e que é suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido há alguns anos, no centro de Macapá, foi preso na noite desta quarta-feira (23), em uma abordagem do 6º Batalhão, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste da capital.

Arilson Laurindo Amaral, o Porquinho da Índia, como é conhecido o criminoso de 22 anos, foi localizado no Beco da Caesinha, região periférica do bairro. Dois homens que estavam com ele conseguiram fugir.

De acordo com o soldado H. Maciel, durante a abordagem, o suspeito tentou enganar a polícia, dando nome falso. Contudo, como já era bastante conhecido na área policial, inclusive, pela prática de roubos e tráfico de drogas, logo, por meio de consulta via Central de Operações da PM, foi descoberto que ele estava com um mandado de prisão em aberto.

“Ele atua mais na região sul, no Bairro das Pedrinhas. Agora o encontramos aqui nesta área, que patrulhamos sempre por se tratar de um perímetro de movimentação do comércio ilegal de drogas. Tem um mandado de prisão por roubo e responde a um processo por tráfico de drogas”, informou o soldado H. Maciel.

Ainda segundo a polícia, a maioria dos crimes praticado pelo foragido teria ocorrido quando ele era menor de idade. Entre esses atos infracionais está a morte de um fisioterapeuta, assassinado no Centro de Macapá. A polícia não soube informar a data e nem passou detalhes do homicídio.

O caso foi repassado ao delegado plantonista do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.