Funcionários de loja são feridos durante assalto

Criminoso acabou sendo imobilizado e espancado por populares

Funcionários de uma loja ficaram feridos durante um assalto, na noite de terça-feira (23), em Macapá. O assaltante acabou imobilizado e quase foi linchado por populares.

O crime aconteceu em uma loja de roupas na Avenida Diógenes Silva, no Bairro do Trem, por volta das 19h. Quando uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar chegou ao local, o criminoso já estava imobilizado por funcionários e bastante machucado pelas agressões.

De acordo com a PM, o assaltante fingiu ser cliente e entrou na loja pedindo para experimentar algumas camisas. Quando um dos funcionários se aproximou para atender o suposto cliente, ele sacou o revólver e anunciou o assalto mandando todos os funcionários e clientes se posicionarem no fundo da loja e depois foram obrigados a ir para o banheiro.

O funcionário, aproveitando um momento de descuido do assaltante, agarrou o braço que segurava a arma. Na luta, a arma disparou atingindo duas pessoas, sem gravidade.

O criminoso, de 20 anos, foi levado por uma ambulância do Corpo de Bombeiros até o Hospital de Emergência, para onde também foram levadas as vítimas.

A PM apreendeu um revólver calibre 38. O suposto mototaxista que levou o assaltante até o local e o aguardava do lado de fora não foi localizado.