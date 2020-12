Furlan anuncia secretários

Entre os nomes que vão ajudar o novo prefeito a administrar Macapá estão da ex-deputada federal Patrícia Ferraz e do ex-prefeito da capital do amapá, João Henrique Pimentel.

Por RODRIGO ÍNDIO

O prefeito eleito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania), anunciou nesta quarta-feira (30) os primeiros nomes da nova equipe de governo, que começa a administrar a capital do Amapá a partir do dia 1º de janeiro de 2021.

A informação foi repassada numa entrevista coletiva. O prefeito garantiu que até o dia 31 de dezembro, quinta-feira, os demais nomes devem ser divulgados. A tendência é que neste início de governo algumas pastas sejam acumuladas por gestores, com objetivo de uma reforma administrativa, que deve ocorrer entre 3 e 6 meses e deve reduzir o número de órgãos municipais.

“Desde a campanha nós prometemos essa reforma administrativa para enxugar a máquina pública, com o intuito de fazer mais gastando menos. Tivemos até aqui curto espaço de tempo e precisamos fazer um estudo mais aprofundado para ver as funções de cada pasta e, assim, montar o projeto da reforma administrativa e encaminhar para a Câmara de Vereadores, dentre 3 a 6 meses. Os nomes escolhidos até agora são por critérios técnicos”, informou o prefeito eleito.

Veja os primeiros nomes da estrutura da gestão de Macapá para 2021:

– Secretaria Municipal de Saúde: Karlene Aguiar Lamberg, médica;

– Secretaria Municipal de Finanças: Neiva Nunes, advogada e servidora pública;

– Secretaria Municipal de Planejamento: Fernanda Cabral, matemática e estatística;

– Secretaria Especial de Governadoria e Recursos Extraordinários: Ivo Mello, enfermeiro e especialista em gestão pública;

– Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho: Patrícia Ferraz, odontóloga e ex-deputada federal;

– Secretaria Municipal de Comunicação Social: Ruanne Lima, jornalista;

– Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação: Emanuel Bentes, sanitarista;

– Secretaria Municipal de Articulação Institucional: João Henrique Pimentel, engenheiro civil, ex-prefeito de Macapá.

– Secretaria de Gabinete do Prefeito: Pedro Paulo da Silva Costa, advogado;

– Procuradoria Geral do Município: Simão Tuma, advogado.

Acusações

A polêmica na coletiva ficou por conta do futuro secretário de Governadoria e Recursos Extraordinários, Ivo Mello. Ele levantou suspeitas de improbidade administrativa nos setores de educação e saúde durante a atual gestão, que finda nesta quinta-feira (31). Segundo ele, as suspeitas teriam sido descobertas pela equipe de transição nos últimos dias.

Mello falou que os contratos continuados que atendem os alunos com alimentação, material didático e transporte, tiveram também uma atenção. Será preciso auditoria para o transporte escolar e gasto de combustível, afirmou o futuro secretário.

“Eles foram, em primeira análise, totalmente desembolsados o valor total, e a gente sabe que as crianças não foram transportadas para escolas [pois não estava havendo aulas por conta da covid-19], a gente sabe que se não foram transportadas não foi gasto combustível, mas o desembolso aconteceu. Então a gente vai ter que auditar essas contratos. Nos preocupa muito a improbidade na execução orçamentária desse desembolso”, declarou Mello.

Na saúde, o pagamento de plantões a médicos por atendimentos que teriam sido feitos em consultórios particulares, acusou Mello.

“Uma coisa que também chamou atenção é ganhos médicos. Profissionais que ganham plantão para promover atendimentos em suas clínicas. A gente tentou ter acesso à lista de plantão, principalmente serviços especializados de média e alta complexidade, e não teve ainda. A gente têm que revisar as formas de pagar esses plantões e como ordenar isso como despesa efetiva do município, sem prejudicar o senhor [Furlan] com crime de improbidade administrativa”.

Ivo Mello também disse que a quantidade de obras que estão sendo inauguradas nesses últimos dias preocupa a nova gestão, já que é necessário recurso para folha de pagamento e profissionais para essas instituições funcionarem. Uma dessas obras é a Policlínica, na Zona Norte, que é o antigo hospital metropolitano e será inaugurado amanhã (31).

Furlan sugeriu cautela para analisar as suspeitas e decidir se serão necessárias auditorias.

“Na verdade foi colocado aqui informações que saíram de dentro da prefeitura. Com muita cautela e tranquilidade, vamos averiguar se for necessário fazer auditorias. Para aí sim, dizer para a população se tem ou não indício de irregularidade”, afirmou o prefeito eleito.

Apesar das suspeitas levantadas, Mello não apresentou nenhuma comprovação documental na coletiva. A transição iniciou faltando apenas 10 dias para a posse.