Gerente de lavagem usa carro de cliente e causa grave acidente

O muro de uma casa foi derrubado e houve tumulto

Por OLHO DE BOTO

O gerente de uma lavagem de carros foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em um grave acidente, na madrugada deste domingo (6), em Macapá. O carro que ele dirigia pertence a um cliente.

O acidente ocorreu na Rua Leopoldo Machado com a Avenida Clodovil Coelho, no Bairro do Trem, região central de Macapá.

De acordo com o Batalhão de Trânsito da PM, o motorista de 29 anos, que não teve nome divulgado, foi submetido ao teste do etilômetro e o resultado apontou 0,52 mg/l, o que configura crime de trânsito.

Ele relatou à polícia que a picape Amarok havia sido deixada para lavar, e que pegou o veículo sem autorização do dono. Disse ainda que estava na companhia de mais três pessoas quando, ao dobrar na Rua Leopoldo Machado, o carro ficou desgovernado, saiu da pista e derrubou o muro de uma residência.

Um carro que estava estacionado na frente do imóvel também foi atingido. Apesar da violência do choque contra o muro, ninguém ficou ferido gravemente. Contudo, um gato que estava na calçada morreu atropelado.

Um vídeo oque circula em grupos de WhatsApp mostra que logo após o acidente houve um princípio de tumulto e pancadaria contra os ocupantes do carro.

O motorista passou por procedimentos médicos no Hospital de Emergência de Macapá, e depois foi conduzido para o Ciosp do Pacoval, onde segue aguardando o valor da fiança que será arbitrada pelo delegado de plantão.

Se não pagar, a decisão de mantê-lo preso ou em liberdade caberá à justiça.