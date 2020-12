Governo vai emprestar dinheiro à empreendedores para aquecer economia

Na oportunidade, Waldez assinou o decreto de incentivo à criação de novas empresas, que é um dos objetivos do programa do GEA.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Apoio técnico do Sebrae e da Agência de Fomento do Amapá (Afap), do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Basa, linhas de créditos para perfis variados e taxas de juros baixas, com carência. Este é o resumo do pacote lançado pelo Governo do Estado do Amapá (GEA), na tarde desta quarta-feira (2), no Palácio do Setentrião.

As medidas, estão dentro do programa “Amapá mais Forte”, lançado pelo governador Waldez Góes (PDT), na última segunda-feira (30). A ideia é socorrer empreendedores que fecharam as portas ou reduziram suas atividades neste ano de pandemia de covid-19.

Inicialmente, já há um aporte de R$ 15 milhões do Tesouro Estadual, mas este valor dever ser maior quando levado em conta as variadas linhas de créditos disponibilizadas pelos bancos e agências públicas de fomento.

Há financiamentos para pessoas físicas, ou seja, trabalhadores autônomos como ambulantes, pessoas que trabalham com lanches, manicures, motoristas de aplicativos, batedores de açaí e vários outros ramos, assim como para quem é micro empreendedor individual, ou possui uma micro e pequena empresa.

Há valores de financiamento de R$ 5 mil a R$ 100 mil, por exemplo.

Acelerar e desburocratizar

A ideia é fazer o dinheiro chegar nas mãos de quem empreende e gera empregos. Para isso, a AFAP, por exemplo, que antes levava um prazo de 10 dias para recebimento e análise de um pedido de créditos, agora levará cinco dias.

No mesmo espírito, os bancos tem a intenção de liberação do dinheiro o mais rápido possível, ainda para o mês de dezembro. Outro ponto é a ampliação do atendimento ao público, com agentes financeiros que poderão orientar cada empreendedor sobre sua faixa de crédito, perfil, como limpar o seu nome ou da sua empresa e outros itens.

O atendimento será o mais simplificado e acessível, garante o Sebrae, que fez as pesquisas sobre as necessidades do empreendedor amapaense e é o grande parceiro do GEA neste programa.

As unidades do Superfácil da zona oeste e de Santana, o Sebrae, no centro de Macapá, e a AFAP serão os lugares de atendimento, já a partir desta quinta-feira (3).

“Primeiro, o empreendedor precisa buscar a informação e por isso essa força tarefa de simplificar o acesso ao crédito. Como os bancos têm normas instituídas pelo Banco Central, e, às vezes, o empreendedor acha que a quantidade de documentos é muito elevada, que são muitas exigências e ele desiste antes mesmo de tentar”, explicou Marciane Santo, diretora técnica do Sebrae.

Novas empresas

Waldez destacou a iniciativa e a importância da parceria com os bancos e o Sebrae para o lançamento do pacote econômico.

“A gente tem aí em relação à cultura, o turismo e as outras atividades empreendedoras, entre recursos federais e estaduais, mais de R$ 31 milhões que serão gerenciados pela AFAP e pela Secult, mas também o Banco do Brasil, a CEF e o Basa, que estão junto com a gente nesse pacote”, destacou Waldez.

Na oportunidade, Waldez assinou o decreto de incentivo à criação de novas empresas, que é um dos objetivos do programa do GEA.

“Assinei para a publicação um decreto estadual, que regulamenta uma lei da deputada Marília, que criou o programa ‘Minha Primeira Empresa´, agora também neste momento em que muitos tiveram atingidos seus negócios, que terão a oportunidade de retomar o seu negócio, mas também queremos acreditar que com a regulamentação desta lei, que apoie financeiramente essas iniciativas, muitos, milhares também possam sonhar em virar empreendedores”, finalizou o governador.