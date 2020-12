Grupo Chama abre novo espaço e incentiva cestas como presente de Natal

Campanha é da Casa Chama, empreendimento que está completando duas décadas

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Há pelo menos duas décadas, as cestas de Natal são uma tradição na família Chama. Neste conturbado ano de 2020, parece que o lema da campanha nunca fez tanto sentido: “Faça um Natal diferente, doe uma cesta básica de presente”.

Nestes 20 anos, mais do que uma ação comercial, as cestas de Natal viraram um compromisso de entregar o menor preço possível para que mais pessoas possam comprar e fazer doações.

“Esse ano foi difícil para todo mundo, mas conseguimos segurar nossos colaboradores e agora todo o esforço foi o de segurar os preços. Arroz, feijão, óleo e outros itens ficaram mais caros, alguns muito mais, mas seguramos”, relata Márcio Tarabian, diretor da empresa.

As cestas têm preços de R$ 50,00 a R$ 130,00, a depender da quantidade de itens e, em tempos de dificuldades por conta da pandemia de covid-19 e do recente apagão, com certeza trata-se de um bom presente natalino para as pessoas que mais precisam, um Natal solidário.

Casa Chama, Ksa Chama e Chama Express: de geração em geração

Há quase 50 anos, o pioneiro Antônio Nogueira da Silva, de 76 anos, abria no centro de Macapá a Casa Chama, distribuidora que durante muitas décadas cresceu acompanhando o crescimento da cidade de Macapá.

Márcio Tarabian, o neto, trouxe para vida junto consigo o mesmo gosto do avô pelos negócios e seguiu o caminho através da Ksa Chama.

Mesmo com o ano difícil e ainda com incertezas quanto à vacina e outras dúvidas, Márcio acredita que é o momento de apostar, de dar um passo à frente e, assim, contribuir para a retomada do crescimento econômico no Amapá. Assim nasce a Chama Express.

“É uma aposta. 2021 vai ser um ano melhor, tem que ser. Então estamos apresentando a Chama Express para Macapá. É uma conveniência, um local bem acabado, com produtos de qualidade, as melhores cervejas, com preços acessíveis. Por exemplo, aqui você tem um local para você assistir ao futebol com os amigos. Em 2021, também teremos os melhores petiscos, posso garantir”, concluiu Márcio Tarabian.

A Chama Express será inaugurada nesta próxima segunda-feira (14) no tradicional endereço dos empreendimentos Chama, na Rua Tiradentes, 808, na esquina com a Avenida Cora de Carvalho, no centro de Macapá.