GTA sobrevoa e pousa em locais estratégicos para coibir crimes eleitorais

Nesta sexta-feira (4), a aeronave aterrissou no canteiro central da Rua Claudomiro de Moraes, no Novo Buritizal, zona sul de Macapá.

O Grupo Tático Aéreo (GTA) em apoio às demais forças de segurança pública, deu início às fiscalizações de combate a crimes eleitorais na capital amapaense, que se prepara para a votação de domingo (6). Além do patrulhamento aéreo, as ações também têm o apoio de duas equipes terrestres.

Na manhã desta sexta-feira, a aeronave pousou no canteiro central da Rua Claudomiro de Moraes, no Novo Buritizal, zona sul de Macapá. Como sempre as viaturas terrestres do GTA acompanham o helicóptero para reforço da equipe.

De acordo com o comandante do GTA, o piloto Rachid, as fiscalizações serão intensificadas no dia das eleições.

“De acordo com informações da Inteligência nós traçamos a fiscalização pousando, de hoje até domingo, em pontos estratégicos para garantir a segurança das eleições. Estamos fiscalizando transporte de materiais, entrada de materiais nas baixadas, trânsito de motos, movimentos suspeitos de crimes eleitorais. E no domingo será o dia todo até o fim da votação”, explicou o comandante.