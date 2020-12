Guaracy declara neutralidade e liga pauta LGBT à pedofilia

Foi durante live onde o ex-candidato a prefeito de Macapá pelo PSL se manifestaria sobre o segundo turno

Por SELES NAFES

O ex-candidato a prefeito de Macapá pelo PSL, pastor Guaracy Júnior, declarou neutralidade no 2º turno da eleição e foi mais além. Internado com covid-19 no famoso Sírio Libanês (São Paulo), ele disse numa live que não tem como apoiar candidatos que defendem a pauta LGBT, alegando uma suposta ligação desse movimento com pedofilia e outros crimes.

“Não quero estar ligado a pessoas que defendem ideologias progressistas como a do LGBT que apoia pedofilia, aborto e tudo o que não presta”, disparou.

A declaração foi dada ontem (10), quase no fim da noite, numa live programada no Facebook para que o ex-candidato se manifestasse sobre seu posicionamento no 2º turno. O vídeo na íntegra ainda estava disponível hoje pela manhã. Clique aqui para assistir.

Ligado a aparelhos e ao sistema de oxigênio do leito, ele agradeceu apoiadores, internautas e fez uma oração. Antes de encerrar, no entanto, atacou o que chamou de “pautas progressistas e comunistas” de Josiel (DEM) e Furlan (Cidadania), candidatos de centro/direita.

Guaracy é presidente das igrejas do Evangelho Quadrangular e empresário da pecuária, e disse que conhece muito bem países em caos social, como o Haiti (no Caribe), mas, para ele, o Amapá está em situação pior justamente por causa de pautas progressistas que geram desemprego e outros problemas sociais.

“Chegamos a esse ponto por causa do politicamente correto. O que parecia ser de direita, não é mais. Estamos sendo governados há 32 anos por pautas progressistas, que nos trouxeram a apagão e alagão”, disparou.

Família

Pouco antes, ele tinha dito que não era discriminador e que a igreja cristã respeita opções sexuais. No entanto, lembrou que existe uma diferença entre respeitar e apoiar.

“A pauta LGBT tem envergonhado nossa nação. Tem trazido ideologia de gênero, tem defendido pedofilia e outros escândalos que nós não podemos admitir. Temos visto governos financiando passeatas onde crianças são expostas a nudez de adultos, onde a religião é desprezada, e as fés católica e evangélica são vilipendiadas. O Deus é o mesmo. Somos um pais cristão. Quando apoiamos pautas anticristãs, elas vêm contra a família”, ponderou.

“Estou muito triste com posição dos nossos dois candidatos a prefeito. Não são pautas cristãs. A igreja não pode discriminar, mas não posso apoiar uma militância que destrói a família. (…) A minha pauta é gerar emprego”, acrescentou.