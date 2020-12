Há 2 anos preso, acusado de matar estudante tem liberdade negada

Vítima Tiele Medeiros era namorada do lutador do UFC Raulian Paiva. Ela foi morta ao ser atropelada pelo carro conduzido por Elber Nunes Zacheu, que está preso. O lutador sobreviveu ao acidente, ocorrido em Santana.

Por SELES NAFES

A desembargadora Sueli Pini, do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), negou liberdade provisória para Elber Nunes Zacheu, um dos envolvidos no homicídio da estudante Tiele Alves Medeiros, de 25 anos, ocorrido há mais de dois anos na cidade de Santana, município a 17 km de Macapá.

O acusado está preso desde 21 de outubro de 2018 no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Ele e o amigo Johny Amoras (condutor também preso) estavam no carro que atingiu a moto de Tiele e do namorado, o lutador do UFC Raulian Paiva.

Segundo consta no processo, o casal tinha discutido num bar 24 horas com os dois acusados e deixou o lugar em uma motocicleta. Após isso, teria ocorrido uma perseguição pelas ruas de Santana.

Ao parar no semáforo, a moto do casal foi atingida violentamente pelo carro de Johny e Elber. Raulian sofreu ferimentos leves, mas Tiele morreu seis dias depois no hospital. Elber e Johny foram presos em flagrante e a prisão foi transformada em preventiva no dia seguinte.

Dois anos depois, a defesa de Elber afirma que há excesso de prazo e constrangimento ilegal na prisão dele.

Ao analisar o caso, no entanto, a magistrada entendeu que o tempo de prisão se deve a diligências requeridas pela própria defesa, que pediu a inclusão de laudos periciais sobre diversos aspectos da investigação, como a possibilidade de edição de imagens de câmeras de segurança.

“Neste passo, vê-se que, pelo menos por enquanto, não há se falar de excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal hábil a autorizar a soltura do paciente em caráter liminar, até porque se trata de diligência requerida pela própria defesa”, disse a desembargadora.

Ainda não há data marcada para o julgamento que será no Tribunal do Júri.