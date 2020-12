Homem é morto com mais de 10 tiros

Homicídio ocorreu na tarde desta terça-feira (29), na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem identificado como Robson Saraiva dos Santos, de 25 anos, foi morto na tarde desta terça-feira (29) com pelo menos 10 tiros quando dirigia um Gol branco na Avenida Raimundo Antônio Machado, atrás do Ciosp do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

O registro do homicídio aconteceu por volta de 17h30. Equipes médicas do Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e confirmaram o óbito.

De acordo com o sargento Carlos Paiva, do 1º Batalhão da PM, quando a equipe chegou ao local, deparou-se com o veículo com as portas abertas. Populares relataram que um indivíduo abriu a porta traseira e fez os disparos.

“Levantamentos mostraram que a vítima tem passagens por tráfico, roubo, cárcere privado e sequestro. Possivelmente, o assassino não estava sozinho”, detalhou o militar.

Robson estava na companhia de uma outra pessoa, que escapou ilesa da ação criminosa. Essa testemunha teria detalhado que o veículo foi alugado de uma locadora para realizar o trabalho de motorista de aplicativo.

Quando foi atingida, a vítima estava conversando no celular e recebeu a orientação para aguardar embaixo de um jambeiro. E assim foi surpreendida.

A polícia acredita em emboscada e um possível acerto de contas, em razão da vasta ficha criminal de Robson.