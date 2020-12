Homem espanca mulher em bar por ela se declarar lésbica

Vítima ficou com o rosto e partes do corpo lesionados. O caso foi investigado pela equipe da 6ª DP de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 45 anos foi identificado e indiciado pela Polícia Civil do Amapá por lesão corporal e injúria homofóbica. O nome do acusado não foi divulgado pela polícia.

O caso foi apurado pela equipe da 6ª Delegacia de Polícia da capital, sob o comando do delegado Leandro Vieira Leite. Segundo as investigações, o crime teria ocorrido há alguns dias em um bar no Bairro Beirol, zona sul de Macapá, simplesmente porque a vítima, uma mulher, se autodeclarou lésbica.

De acordo com o que foi apurado pela polícia, após uma discussão entre agressor e vítima, o homem ofendeu a mulher chamando-a de “sapatão”, e, em seguida, partiu para cima dela desferindo vários socos no rosto dela. Após a agressão, o suspeito fugiu. Depois que o crime foi denunciado, a equipe da 6ª DP identificou o agressor, que acabou indiciado.

“O Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme a Constituição, entendeu como crime a conduta de homotransfobia. Nesse contexto, a agressão moral e física sofrida por essas pessoas não deve ser tolerada por nossa sociedade”, explicou o delegado Leandro Vieira Leite.

O acusado responderá em liberdade.