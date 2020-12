Homem joga comida quente na irmã após discussão

Vítima sofreu queimaduras de 2º grau. Agressão ocorreu no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, após uma discussão banal.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma discussão banal entre dois jovens irmãos terminou em lesão corporal gravíssima em uma pacata comunidade do interior do Amapá. A vítima, um mulher de 21 anos, teve graves queimaduras pelo corpo. O agressor, um homem de 22 anos, foi preso, mas não teve a identidade revelada pela polícia.

O crime ocorreu na quarta-feira (16), na Comunidade Nova Vida, em Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá. Segundo o delegado do município, Carlos Alberto, após o desentendimento, o rapaz se descontrolou, pegou uma panela de arroz quente que estava no fogão e jogou a comida na irmã.

As costas da vítima ficaram muito lesionadas, com queimaduras e bolhas. A mãe dos jovens presenciou a agressão.

“O acusado acordou por volta das 11h e percebeu que ainda não estava sendo preparado o almoço, então, por iniciativa própria, começou os preparativos da refeição para comer sozinho. Posteriormente, a vítima indagou o irmão o porquê estava fazendo almoço somente para ele, já que, todos os dias da semana, a vítima ou a mãe deles quem fazem o almoço. Em seguida, começaram uma discussão e o acusado jogou o arroz quente na vítima, que, para se proteger, se virou de costas, porém, mesmo assim foi atingida”, relatou o delegado.

Mãe e filha procuraram atendimento médico na sede do município de Ferreira Gomes, a 90 km de onde o crime ocorreu. Foi lá, também, que elas denunciaram o caso à polícia. Depois disso, agentes de Tartarugalzinho foram até a casa da família em Nova Vida e prenderam o agressor.

De acordo com o delegado, em interrogatório, o rapaz confessou friamente o crime e se demonstrou indiferente aos ferimentos da irmã.

“Ele disse não se importar com as lesões que a vítima sofreu, não tendo a hombridade de acompanhá-la no hospital ou saber notícias sobre o seu estado de saúde, pelo simples fato de terem divergências antigas de família”, revelou o delegado.

Devido à gravidade das lesões, a vítima foi transferida para o Hospital de Emergência de Macapá, onde está no Centro de Tratamento de Queimados.

O delegado representou pela prisão preventiva do agressivo jovem, que quando era menor de idade, já teria respondido judicialmente por ameaçar a própria mãe. Ele está custodiado na Delegacia de Tartarugalzinho, à disposição da Justiça.