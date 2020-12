Horas depois de entregue, Complexo do Jandiá já está tomado por lixo

A grama do ponto turístico e de lazer de macapaenses na zona leste de Macapá está coberta por garrafas de bebidas alcoólicas e de refrigerantes na véspera do Ano Novo.

Por RODRIGO ÍNDIO

A prefeitura de Macapá entregou nesta quarta-feira (30), o Complexo Turístico Parque do Jandiá, localizado no Bairro Cidade Nova, zona leste da capital. A obra recebeu diversos elogios dos amapaenses nas redes sociais pelo resultado final, mas, em menos de 24h, a espaço já está tomado pelo lixo.

O portal SelesNafes.Com esteve no local por volta de 12h deste último dia de 2020. A grama está coberta por garrafas de bebidas alcoólicas e de refrigerantes, restos de carteiras de cigarro, descartáveis e outros dejetos.

A cena chamou a atenção do Sivaldo Maciel, que foi levar o pequeno Ian para ver a estrutura e conhecer o famoso mirante. Para ele, a população precisa zelar mais pelo espaço público.

“Aqui, tava abandonado. Ficou bacana e o povo vem e suja tudo. Observei, também, que não tem muitas lixeiras aqui, aí complica, mas não custa nada colocar seu lixo numa sacola e jogar em outro lugar”, indignou-se.

A reportagem verificou que em toda a área existem três lixeiras. Vermelhinhos [garis] que trabalham nos arremates de pintura, detalharam que fariam a limpeza do local até o fim do dia.

A Prefeitura de Macapá foi procurada, mas até esta publicação não se posicionou sobre o assunto.

O novo espaço conta com quadra de basquete, monumento em homenagem aos kitesurfistas, playground, pista de skate, duas rampas de acesso ao rio para amantes do futlama, dois pequenos campos com grama sintética, arena para a prática de vôlei de praia e espaço destinado aos adeptos do kitesurf.

O complexo conta ainda com áreas verdes com paisagismo e o imponente mirante.