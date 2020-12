Identificado acusado de matar homem na frente da filha de 8 anos

O crime ocorreu por volta de 2h, em uma quitinete localizada na 12 avenida do Bairro Marabaixo II, na zona oeste de Macapá.

O delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Amapá, identificou o homem suspeito de envolvimento na morte de Gerson Costa dos Santos, de 29 anos, assassinado com um único golpe de faca durante uma bebedeira na madrugada deste domingo (20).

O crime ocorreu por volta de 2h, em uma quitinete localizada na 12 avenida do Bairro Marabaixo II, na zona oeste de Macapá. Segundo a polícia, a filha da vítima, uma criança de apenas 8 anos, presenciou o pai ser morto.

De acordo com o delegado Dante, Gerson teria ido visitar a namorada, que mora na quitinete. Lá, teria se juntado a um grupo que bebia na calçada da frente, e, horas depois, foi atingido no peito.

Testemunhas relataram que Gerson teria mexido com a namorada de Ruan, um dos integrantes do grupo, que não gostou e desferiu o golpe fatal na vítima.

“Segundo as testemunhas, uma das pessoas que estavam lá bebendo, informou ao infrator que o Gerson estaria mexendo com a namorada dele. Houve uma discussão inicial entre os dois. Após o desentendimento, o acusado deixou o local e foi até a sua quitinete onde mora, próximo do local da bebedeira, e quando voltou já foi com a faca e desferiu o golpe, que atingiu o coração”, relatou o delegado.

Ferido e perdendo muito sangue, Gerson ainda correu para dentro da quitinete da namorada, onde morreu antes da chegada do socorro médico.

“A namorada dele e a mãe dela ainda tentaram estancar o sangue com um lençol, mas ele perdeu muito sangue”, comentou o delegado Dante.

O grupo que bebia com a vítima, cerca de oito pessoas, foi levado para a delegacia, menos Ruan, apontado pelas testemunhas como autor do crime. Ele fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Militar encontrou a faca usada no crime bem ao lado de onde a vítima foi golpeada.

Após depoimento, os demais membros do grupo detidos no local, foram liberados. Gerson era separado da mãe de sua filha.

A guarda da criança era compartilhada. Ela ficava 15 dias com ele e 15 com a ex-mulher. No momento do crime, não havia nenhum outro responsável pela menina, sendo necessário o acionamento do Conselho Tutelar.