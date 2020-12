Idosos votam e pedem para ser lembrados pelo novo prefeito

Idosos chegaram cedo e estão votando rápido

Por RODRIGO ÍNDIO

Com portões abertos pontualmente às 7h manhã, teve início a votação para eleger o novo prefeito de Macapá neste domingo (20). Nestas primeiras horas, a movimentação nos locais de votação ainda é baixa.

Para garantir seu direito de cidadania, dona Maria de Jesus, de 66 anos, chegou cedo para votar. Ela é uma das 4.825 pessoas aptas a votar na escola Mário Quirino, que é o segundo maior local de votação da capital neste domingo (20).

“Acordei 5h da manhã, assim como no primeiro turno vim umas 6h para pra cá esperar o portão abrir. Voto cedo para depois fazer as coisas em casa e relaxar. Espero que o novo prefeito lembre dos idosos, que são os primeiros e nunca deixam de votar”, comentou Maria.

Os votos estão sendo rápidos e não há filas nas seções. Valdir Cardoso Coelho, de 68 anos, fez todo o processo em menos de 2 minutos.

“Estou recém operado do olho. Cheguei cedo e votei rápido. Meu papel estou fazendo, espero que quem ganhar também cumpra o seu. Vim seguindo todos as medidas de segurança porque o coronavírus ainda está por aí. Quem vir votar faça o mesmo”, aconselhou.

Macapá é a cidade com o maior eleitorado, com 292.718 eleitores, é a única cidade do estado com mais de 200 mil eleitores e, portanto, apta a ter segundo turno na disputa para os cargos de prefeito e vice-prefeito.

Neste dia decisivo Josiel (DEM) e Dr. Furlan (Cidadania) disputam a prefeitura da capital.