Inaugurada, UPC do Macapaba será comandada por capitão do Bope

Unidade de Polícia Comunitária do conjunto habitacional da zona norte de Macapá terá 43 militares em policiamento permanente.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A morada do Macapaba, Diane Amaral da Silva, de 48 anos, comemorou a inauguração da Unidade de Polícia Comunitária (UPC) na tarde desta quarta-feira (23), no conjunto habitacional da zona norte de Macapá.

Ela não tem dúvida em afirmar que a grande maioria dos cerca de 25 mil habitantes do conjunto são pessoas honestas e trabalhadoras. Mas, falou que também há “bandidos e malandros” e que já não era confiável sair pelas ruas à noite.

“Eu acho que vai ajudar sim, e muito. Tá precisando acabar com essa malandragem. Tem muito bandido aqui no Macapaba. Eu nunca fui assaltada, mas a gente sabe se várias histórias. Espero mesmo que melhore pra gente aqui”, declarou a doméstica Diane.

A UPC é ligada ao 2° Batalhão da Polícia Militar do Amapá e contará com 43 policiais, com rondas permanentes através de carros e motocicletas. O espaço está preparado para dar condições de trabalho aos militares: é climatizado, tem cozinha, alojamentos, refeitórios, banheiros e equipamentos tecnológicos novos.

O governador Waldez Góes participou da inauguração, ressaltando que a UPC faz parte do maior pacote de investimento em segurança pública do Amapá, com verbas do tesouro estadual, federais, de convênios e emendas parlamentares.

Na entrega, o governador ressaltou:

“Esse projeto faz parte do programa ‘Estado Forte, Povo Seguro’. Nós estamos trabalhando nesse programa desde 2015 na elaboração de projetos, concursos públicos, na captação de recursos, na estruturação da área tecnológica, de infraestrutura, comunicação, equipamentos, viaturas, para que não seja visto de forma isolada a UPC do Macapaba, que é uma comunidade que merece todo nosso apoio e nossa atenção”, comentou Waldez.

O comando da UPC ficará por conta do capitão Aldoney, do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

“O Aldoney, capitão do Bope, assume o comando desta unidade e o Macapaba estará bem servido com uma grande equipe de policiamento para atuar tanto comunitariamente, como preventivamente, e também ostensivamente. Nós desejamos não precisar desse tipo de força, mas assim, sendo necessário, é importante que todos saibam que a polícia está preparada para essa atuação”, concluiu o governador.