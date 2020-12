Internet: Anatel revela que Amapá tem a maior cobertura de fibra ótica do Brasil

No Estado, 80,7% das conexões de banda larga são feitas por fibra ótica

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), órgão federal responsável pela fiscalização do setor, revelam que 80,7% da internet do Amapá é fornecida por fibra ótica. É o maior índice do Brasil.

A média nacional, segundo a Anatel, é de 44%. Seis anos atrás, o Amapá tinha apenas 2% de conexões de banda larga por fibra ótica. Atualmente, são mais de 108 mil domicílios.

Dependendo da estrutura e link do provedor, a fibra ótica não tem limite de velocidade porque é luz. Por isso, algumas empresas oferecem planos de até 1 giga.

Pela legislação, empresas que detém pelo menos 5% do mercado nacional têm a obrigação de entregar uma média de 80% da velocidade contratada e no mínimo 40%, o que hoje é possível com a estabilidade proporcionada pela fibra ótica.

Rapidez

Outro dado interessante a ser analisado é a evolução da velocidade da conexão no Amapá. De acordo com o site minhaconexao.com.br, portal que mede o desempenho dos provedores em todo o país, as conexões de maior velocidade no Estado são das empresas:

Você Telecom – 66.6 Mbps (megabytes por segundo)

Velox – 32.3 Mbps

Webflash 23.3 Mbps