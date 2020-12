Ivana Cei fica até 2023 à frente do Ministério Público

Procuradora-geral de Justiça foi reeleita em lista tríplice e reconduzida pelo governador do Amapá, Waldez Góes.

Compartilhamentos

Reeleita em lista tríplice, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Amapá ficará à frente da instituição por mais dois anos. Ela foi reconduzida ao cargo pelo governador Waldez Góes nesta sexta-feira (4) na sede do órgão, no Complexo Araxá, zona sul de Macapá. Ele ficará na cadeira de chefe do MP durante o biênio 2021/2023.

Ivana Cei foi confirmada por Góes pela segunda vez. Ela foi indicada pelos promotores de Justiça junto com os promotores André Araújo e Alexandre Monteiro, que completaram a lista tríplice. Góes manteve o resultado da votação.

Dos 75 aptos a votar, sendo 11 procuradores de Justiça e 64 promotores de Justiça, 100% dos membros participaram da votação virtual. Ivana Cei foi a mais votada com 68 votos, seguida de Alexandre Monteiro, com 42 votos, e André Araújo com 34.

“O sucesso do nosso trabalho é resultado de um esforço coletivo, que envolve membros, servidores e todos os demais colaboradores do MP-AP. Me sinto honrada pela votação expressiva e pela recondução no cargo de PGJ. Seguiremos trabalhando firme, para fazer frente às demandas sociais, cumprindo nossa missão institucional, sempre com zelo e o máximo de empenho e dedicação no atendimento à população”, manifestou a procuradora reeleita.