Josiel agradece “sorriso nos olhos” e vota com a família

Candidato do DEM disse que serão 4 anos sem ódio e perseguição

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O candidato Josiel Alcolumbre (DEM) votou às 11h30 na Escola Municipal Meu Pé de Laranja Lima, no Bairro Santa Rita, zona central de Macapá.

O candidato chegou ao local de votação acompanhado da sua vice Silvana Vedovelli (Avante), do prefeito de Macapá Clécio Luís (sem partido) e de diversos apoiadores.

Josiel agradeceu o que chamou de “sorriso com os olhos”, que afirmou estar recebendo das pessoas em Macapá como nunca recebeu antes em sua vida.

Ao falar com a imprensa, fez uma avaliação sobre a campanha e afirmou que os períodos de ódio e perseguição ficaram para trás.

“A nossa união, a nossa unidade, conseguiu superar as dificuldades no momento mais difícil de dor causado pela pandemia. A gente precisa compreender que seguir unidos vai dar a força para que a gente tenha o olhar no futuro, para que a gente preserve o que foi conquistado, mas com o olhar de avançar ainda mais. Eu quero dizer a todos os macapaenses, que reconheceram em forma de votos, que o ódio não teria lugar nos próximos quatro anos de Macapá”, declarou o candidato.

O candidato do DEM, que concorre a um cargo majoritário pela primeira vez, disse estar agradecido e que entregará à Macapá os melhores anos de sua vida em seu governo.

Josiel agradeceu aos apoiadores, informou que está muito confiante na vitória e que acompanhará a apuração em sua residência.