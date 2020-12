Josiel diz que vai unir forças e estuda estratégias para ganhar 2° turno

Com 59.511 votos, o candidato afirma que deve ter apoio da maioria dos vereadores eleitos e reeleitos de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Primeiro colocado na votação deste domingo (6), o candidato Josiel Alcolumbre (DEM) já faz planos e buscará alianças para ocupar o cargo de novo prefeito de Macapá. A disputa será no dia 20 deste mês contra o candidatado Antônio Furlan, do Cidadania.

Com 59.511 votos, o que representa 29,27% da totalização, o candidato deve ter apoio da maioria dos vereadores eleitos e reeleitos da capital, disseram assessores do candidato logo após a apuração.

Em entrevista coletiva, ao lado do atual prefeito, Clécio Luís, e da vice na chapa, Silvana Vedovelli, ele disse que no 2º turno seguirá com a mesma estratégia e irá reforçar seus projetos para atrair eleitores de candidatos derrotados.

“As composições são naturais, nós vamos dialogar com todos, independente de posição político-ideológica. A nossa bandeira partidária não é apenas de um partido ou de uma cor apenas, ela é a bandeira de Macapá e daqueles que querem continuar o trabalho bem feito do prefeito Clécio”, afirmou.

Durante o 2º turno, ele quer reforçar a explicação para entendimento das ideias. Para isso, serão elaboradas estratégias.

“Eu tenho certeza que as nossas propostas possíveis e viáveis de serem realizadas é o que vai nos levar a vitória no 2° turno”, finalizou.

Josiel tem 47 anos, é jornalista e empresário. Ele é casado e tem uma filha.