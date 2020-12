Josiel e Furlan têm 10 minutos na TV para convencer eleitores

Horário eleitoral para 2º turno das eleições municipais em Macapá recomeça nesta sexta-feira (11), nas emissoras de rádio e TV.

A propaganda eleitoral para 2º turno das eleições municipais em Macapá está autorizado a recomeçar nesta sexta-feira (11) nas emissoras de rádio e TV. O horário gratuito irá até o dia 18 de dezembro, dois dias antes da votação do dia 20 de dezembro.

O jornalista e empresário Josiel Alcolumbre disputa contra o médico e deputado estadual Antônio Furlan a Prefeitura da capital do Amapá. Eles foram, respectivamente, primeiro e segundo colocados no 1º turno de 6 de dezembro.

Agora, cada um deles terá 10 minutos para a propaganda eleitoral na TV. No rádio, as transmissões serão das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Já na TV, acontecerão das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

As emissoras e os canais de televisão por assinatura também devem destinar 25 minutos, de segunda a domingo, para serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, levando-se em conta os seguintes blocos de audiência: entre as 5h e as 11h; entre as 11h e as 18h; e entre as 18h e as 24h.