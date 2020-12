Jovem autista sofre com apagões de energia em Santana

Caso quase que diário ocorre no Bairro Nova Brasília, na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

É de conhecimento da maioria dos amapaenses que, mesmo antes do apagão iniciado no dia 3 de novembro, o fornecimento de energia elétrica em algumas localidades já era muito inconstante, com interrupções semanais e até diárias.

Esse é o caso do policial militar da reserva Herinaldo Nascimento da Silva, de 51 anos, e sua família. Morador do Bairro Nova Brasília, em Santana, cidade a 17 km de Macapá, ele vê sua situação agravada porque tem uma filha com autismo e ela tem crises de pânico quando falta energia elétrica, sobretudo à noite.

“Eu tenho uma situação em particular, revoltante. Nessa época do racionamento foi um transtorno para nós, ela entra em pânico. Eu já comprei várias lâmpadas de emergência para clarear bem quarto quando tem esse problema de falta de energia”, contou o policial.

De manhã, de tarde e de noite

Segundo Herinaldo, boa parte da sua rua e adjacências passam pelo problema. Mas, sua casa, que é ligada em uma fase específica da rede, é a mais prejudicada do perímetro.

“Antes do apagão, a gente já vinha sofrendo com esse problema da falta de energia. Na verdade, antes do apagão era certo faltar pela manhã e à tarde, mas raramente à noite. Depois do apagão a gente ficou com um período maior na parte da tarde tendo esses picos de energia. Hoje, por exemplo, foram quatro vezes que faltou energia”, relatou o policial aposentado.

CEA

A CEA respondeu em nota sobre o problema. Leia a íntegra da nota enviada pela companhia:

“A Companhia de Eletricidade do Amapá fará a intensificação da manutenção na rede elétrica nos bairros citados em Santana para evitar as oscilações. A Companhia destaca que está trabalhando de implantação de dois alimentadores que irão desafogar a carga da rede melhorando o fornecimento de energia e a qualidade do serviço aos consumidores.

Um destes alimentadores será na Subestação Santana e o outro na Subestação da Área Portuária. Estas estruturas em operação atenderão a área urbana do município e também o Distrito do Igarapé da Fortaleza. A previsão é que estes alimentadores entrem em operação ainda em dezembro.”