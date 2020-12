Jovem é morta com tiro dentro de casa

Vítima tinha 27 anos e duas filhas. Polícia procura por companheiro

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma mulher de 27 anos foi morta com um tiro, na noite de sexta-feira (11), no residencial Macapaba I, na zona norte de Macapá. Segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime é o companheiro da vítima, que está foragido.

Ainda há poucas informações sobre como tudo ocorreu, entretanto, o Portal SelesNafes.Com acompanha o caso de perto e conseguiu apurar as primeiras circunstâncias do homicídio com a Polícia Militar.

Conforme relatório do Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), Ingridy Cordeiro da Silva foi morta na casa em que morava. O fato ocorreu por volta das 18h30min.

Minutos antes, as forças de segurança do Amapá tinham realizado uma megaoperação para combater o crime organizado no residencial, com participação de equipes da Força Tática, Bope, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Civil de Macapá.

A vítima ainda chegou a ser socorrida por familiares ao Hospital de Emergência da capital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, por volta de 21h.

O velório de Ingridy está marcado para ocorrer na manhã deste sábado (12), na residência de um familiar também no Macapaba. Ela deixa duas filhas pequenas.

O nome do companheiro não foi divulgado.