Jovem sai com a mãe para compras da ceia de natal e morre atropelado

Acidente ocorreu em frente à escola militar Afonso Arinos, na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um ciclista de 18 anos morreu na tarde desta terça-feira (22) após ser atingido por um carro na Avenida Amapá, em frente à Escola Militar Afonso Arinos, na área portuária de Santana. Ele havia saído para comprar a ceia de natal com sua mãe.

Após fazer as compras, o jovem Bruno Charles Barbosa de Matos foi atingido enquanto empurrava uma bicicleta. Por pouco a genitora também não foi atropelada, pois caminhava na frente da vítima.

Com o impacto, a vítima teve a cabeça esmagada entre o carro e a traseira de um caminhão. Bruno morreu na hora.

A mãe entrou em desespero ao presenciar a cena e ficou em choque. Ela foi levada para receber atendimento no hospital de emergência do munícipio. A avenida onde aconteceu o acidente é estreita e o trânsito no local é intenso, principalmente no horário comercial.

A PM não quis se pronunciar sobre o caso na cena da tragédia. As informações foram colhidas pelo portal SelesNafes.com com familiares da vítima e testemunhas.

Segundo a família, Bruno era um jovem estudioso e trabalhador. Ajudava em casa, pois era o único que trabalhava e auxiliava a mãe, que está desempregada.

Após a tragédia, alimentos ficaram jogados por toda parte. O condutor do veículo Siena teria passado mal e perdido o controle do veículo. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Santana.

A Politec esteve no local e fez a remoção do corpo.