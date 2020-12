Jovens pedem doações em sinais para ajudar crianças e famílias carentes

Voluntários solicitam doações em semáforos de Macapá e Santana para ajudar crianças e suas famílias atendidas pelo projeto.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Talvez algumas pessoas já tenham notado jovens com camisas cor-de-rosa em alguns semáforos movimentadas de Macapá e Santana pedindo doações.

Trata-se do projeto social Faça uma Criança Sorrir, organizado por jovens de Santana e que agora em 2020 ganha sua 3ª edição. Por conta da pandemia de covid-19, desta vez, a ação tem alguns cuidados maiores, como nos momentos da arrecadação e distribuição das doações.

Com o dinheiro arrecadado nos sinais, nos anos anteriores, um dos principais focos era a doação de brinquedos para as crianças no Natal, daí o nome do projeto.

Mas, com a situação de vulnerabilidade social potencializada pelo coronavírus e, também, pelo apagão, a maioria das doações será encaminhada para a aquisição e distribuição de cestas básicas. Ações envolvendo entregas de brinquedos até ocorrerão, mas em segundo plano.

Segundo um dos organizadores, Erick Kong, famílias das Macapá, Santana e Mazagão serão contempladas com as cestas compradas com o dinheiro recebido nos sinais.

‘Pedágios’

Os ‘pedágios’ nos sinais são formas diretas de recebimento de doações. As equipes, que contam com mais de 500 voluntários espalhados pelos semáforos de Macapá e Santana, utilizam máscaras e álcool em gel.

Não há uma meta a ser alcançada, explicam os organizadores. O objetivo é conseguir alcançar o máximo de doações para que mais famílias consigam receber ajuda neste final de 2020.

Além das doações nos sinais, quem quiser entrar em contato com o projeto pode ligar para os números (96) 99197-6667 e (96) 99133 -8045.