Jovens são presos em festa promovida por facção, diz PM

Força Tática precisou pedir reforços para revistar todos que estavam na festa

Por OLHO DE BOTO

Dois homens de 20 e 26 anos foram presos por tráfico de drogas, em uma festa clandestina promovida por uma organização criminosa, na zona norte de Macapá.

A ação da Polícia Militar ocorreu na madrugada deste domingo (13), após o Batalhão de Força Tática localizar a casa onde o evento era realizado, na Rua Joaquim Magalhães, no Bairro Novo Horizonte.

Após denúncia anônima, os policiais foram até o endereço e encontraram dezenas de pessoas aglomeradas no local. Foi necessário pedir apoio do Bope e do 2º Batalhão para que todos fossem revistados.

De acordo com a PM, um dos homens flagrado com drogas deveria estar cumprindo prisão domiciliar. Ele já responde pelo mesmo crime (tráfico) e estava descumprindo ordem da justiça.

Além disso, “Massarico”, como é conhecido, portava um recipiente com 19 porções de maconha no bolso de sua roupa.

Já o outro suspeito foi flagrado com 36 porções de cocaína, divididos em cinco sacos plásticos. A PM informou que um dos suspeitos precisou ser algemada por estar exaltado e não obedecer as ordens da equipe.

A festa foi encerrada e os demais participantes foram liberados. A dupla segue presa no Ciosp do Pacoval aguardando decisão da justiça.